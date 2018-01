Retaliar contra o Canadá é ruim para o Brasil, dizem especialistas Apesar de a Organização Mundial do Comércio (OMC) ter autorizado a aplicação de uma retaliação de US$ 247,8 milhões pelo Brasil contra o Canadá, por causa da disputa entre Embraer e Bombardier, economistas e consultores ligados à própria entidade sugerem que o próximo governo brasileiro não concretize a sanção. "Retaliar é impedir o comércio, fato que não é bom nem para o Canadá, nem para o Brasil", afirma um economista de Genebra. Há cinco anos, o comércio entre os dois países vem sofrendo uma queda substantiva. Em 1997, o fluxo de bens e serviços totalizou US$ 1,75 bilhão. Com as turbulências financeiras vividas pelo País e a recente desvalorização do real, o comércio registrou um fluxo de apenas US$ 1,16 bilhão em 2001. O Brasil apresentou um superávit nas relações bilaterais e exportou US$ 870 milhões em 2001. Já os canadenses conseguiram vender apenas US$ 586 milhões ao Brasil, no mesmo período. "A retaliação, apesar de ter tido sua origem em uma disputa entre empresas de aeronaves, afetaria outros setores da indústria, que não teriam qualquer relação com a guerra entre Embraer e Bombardier", afirma uma consultora da OMC. De acordo com as regras da entidade, a retaliação seria aplicada pelo Brasil por meio de um aumento das tarifas para importação de produtos canadenses. Isso acabaria tornando os bens exportados pelo Canadá pouco competitivos no mercado nacional, e eles perderiam espaço para os concorrentes de outros países. O problema é que, de um modo geral, os produtos que o Brasil importa do Canadá entram no mercado brasileiro porque são competitivos. Sem a possibilidade de importar do Canadá, as indústrias brasileiras teriam que acabar comprando de fornecedores que nem sempre apresentarão os mesmos preços que os praticados por Ottawa. "Nesse caso, quem sai perdendo é o Brasil, que terá que encontrar novos fornecedores para o que antes era exportado pelo Canadá", afirma o especialista em OMC. Atualmente, grande parte das vendas do Canadá é de sistemas de celulares, tecnologia para telecomunicações, equipamentos, motores de aviões e alimentos processados. Já a pauta de exportações do Brasil está concentrada em produtos como café, suco de laranja, autopeças, minerais, calçados e produtos químicos. Os efeitos da retaliação para a relação entre dois países já começaram a ser reavaliados pela OMC que notou, nos últimos anos, que a aplicação de sanções vai contra o espírito de promover o livre fluxo de mercadorias, um dos pilares da entidade. Um grupo de especialistas foi chamado, no ano passado, para pensar quais mudanças deveriam ocorrer nas regras da entidade. O fim das retaliações e a substituição por um mecanismo que incentive o comércio, e não o interrompa, foi proposto pelos estudiosos, entre eles o ex-presidente do México, Ernesto Zedillo.