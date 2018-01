Retirada de usinas do volume de energia pode afetar preço O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, admitiu nesta segunda-feira que a retirada de algumas usinas térmicas do total do volume de energia assegurada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá refletir diretamente no preço do megawatt negociado no mercado spot. Segundo ele, apesar do volume a ser retirado ficar abaixo dos 2,8 mil megawatts calculados inicialmente pela Aneel, é certo que haverá uma redução no total de energia assegurada. "Fizemos todos os cálculos possíveis nos mais diferentes cenários e é absolutamente garantido que não haverá falta de energia entre 2008 e 2009, como vem sendo falado. Já os preços são uma outra questão", afirmou o presidente após palestra no seminário "Brasil - Lideranças em Tecnologia de Energia." Tolmasquim acrescentou que esse impacto nos preços deverá ser sentido pelos consumidores livres que estão descontratados no mercado de energia. "Isso de forma alguma deverá chegar ao consumidor final de energia", previu.