Retirada do remédio Lipobay gera insegurança A retirada do mercado do remédio para controle de colesterol Lipobay, fabricado pela Bayer, provocou inquietação não só entre pacientes que usam o medicamento, estimados em 20 mil apenas no Brasil, mas também entre aqueles que usam outras drogas para combater o mesmo problema. A preocupação, garantem cardiologistas, é natural, mas infundada. "As estatinas - classe de droga a que pertence o Lipobay - trazem benefícios incontáveis aos pacientes que apresentam dislipidemias e os efeitos colaterais são pequenos", afirma o médico do Instituto de Cardiologia Dante Pazanezze, Michel Batlouni. O professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Francisco Fonseca, concorda. "O controle dos níveis de colesterol é importantíssimo para reduzir o risco de problemas cardivoasculares." A decisão de retirar o Lipobay do mercado foi tomada anteontem pela Bayer em razão das suspeita de o medicamento ter provocado efeitos colaterais graves em pacientes. Nos Estados Unidos, foram relatadas 31 mortes que podem estar relacionadas ao uso do remédio. Do total, 12 tomavam também outro medicamento para reduzir triglicérides, a gemfibrozila. A associação das duas drogas, no entanto é contra-indicada e consta da bula do Lipobay. Tanto Batlouni quanto Fonseca afirmam ser imprescindível submeter o paciente a exames específicos antes de prescrever uma droga para controle do colesterol. Ontem, o serviço de atendimento da Bayer registrou grande número de ligações de pacientes. A pergunta mais freqüente era qual atitude tomar diante da retirada do mercado. No Brasil, foram constatados seis casos de reações adversas nos últimos três anos. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Bayer, todas foram contornadas.