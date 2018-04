Retomada da economia virá principalmente no emprego, diz Meirelles

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a recuperação da economia será vista nos próximos meses "principalmente no emprego". A previsão foi feita em cerimônia realizada no Palácio do Planalto nesta quarta-feira para o lançamento de nova linha de capital de giro para as pequenas e médias empresas (PME) do BNDES.

Meirelles comentou que o mercado de trabalho tem reagido "antes do que muitos previam". "Há indícios de que a economia está em recuperação e o movimento será acentuado durante o ano", disse. "A recuperação será vista principalmente no emprego, que está em trajetória sólida", completou.

Ele disse ainda que, após a reação da atividade no setor agrícola no início do ano, outros segmentos da economia apresentam dados mais fortes. O ministro se referiu à indústria, que cresceu 5,7% no segundo trimestre na comparação com os três meses anteriores, e o varejo, que teve expansão de 6,9%.

"Os serviços também crescem e reagem diretamente à retomada da atividade", completou.

Limites. Meirelles defendeu que "o governo tem deixado muito claro que há limites" no programa de refinanciamento das dívidas com o governo, o Refis. "A Fazenda apresentou uma proposta e há uma contraproposta. Estamos dentro desse processo (de negociação)"

Segundo o minsitro, é importante que "fique assegurada" a arrecadação neste ano, de forma que "justifique o próprio Refis e que permita às empresas retomarem atividades".

Meirelles comentou ainda que é importante que "haja indicação muito clara que é um mau negócio não pagar impostos". "Porque isso passa a ser visto como fonte de crédito barato", disse.