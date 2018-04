Retomada de casas em 2008 foi recorde O número de casas retomadas dos donos no Reino Unido diminuiu levemente no quarto trimestre do ano passado. Mas a soma do ano inteiro é a mais alta desde 1996, segundo informou ontem o Conselho de Cedentes de Hipotecas. Um total de 10,4 mil casas foram retomadas de seus donos no quarto trimestre, ante 11,1 mil no trimestre anterior. Em todo 2008, as retomadas totalizaram 40 mil casas, ante 26,2 mil no ano anterior. O número de hipotecas com pelo menos três meses de atraso subiu para 219,1 mil no fim do ano passado, ante 166,6 mil no fim de setembro. Em 2007, o número atingiu 127,5 mil hipotecas.