Retomada do Proálcool pode beneficiar consumidor O consumidor pode ser um dos principais beneficiados com a retomada do Proálcool, além do próprio setor sucroalcooleiro. Tecnicamente há estudos que apontam que o combustível é competitivo com a gasolina e só perde para o gás natural em termos de preços, conforme cálculos da própria Petrobras. Segundo o gerente executivo de Gás e Energia da Petrobras, Luiz Cesar França, considerando um veículo com a mesma potência e características de motor, para percorrer 100 quilômetros o consumidor gastaria R$ 16,70 se utilizasse a gasolina como combustível, R$ 11,67 se usasse o álcool hidratado e R$ R$ 6,83 se fosse o álcool. Para chegar a esses valores ele tomou como referência os preços de varejo no início de agosto. O mesmo cálculo já foi feito inúmeras vezes por técnicos de universidades e sempre fica na mesma proporção, com alguns considerando consumo maior de álcool sobre a gasolina, ou potência menor do motor de um dos veículos. Segundo o consultor técnico da Unica, Alfred Szwarc, o maior consumo de álcool pelo motor é pago pela diferença no preço, desde que o álcool custe no máximo 75% do valor da gasolina na bomba de combustível. O diretor do Sindicato Nacional de Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Alísio Vaz, discorda: a tributação sobre álcool hidratado é diferenciada, já que não incide sobre o produto a Contribuição para Intervenção de Domínio Econômico (Cide), no valor de R$ 0,50, que é aplicada na gasolina. "Se isso ocorresse o álcool sairia perdendo nesta disputa". Outra vantagem do álcool, segundo o setor sucroalcooleiro, é que o álcool anidro (aquele que é adicionado à gasolina) reduz o preço da gasolina na bomba de combustível em pelo menos R$ 0,10 por litro, considerando o preço médio das duas primeiras semanas de agosto, de R$ 1,75 o litro. Isso porque o peso do álcool anidro na formação de preço da gasolina é de 7% . A maior parte do preço do combustível vem dos impostos: 52% do preço final. A refinaria fica com 24% (custo de produção e margem de lucro) e o restante representa a margem de lucro das distribuidoras (4%) e das revendas (11%). Preço do álcool anidro pago ao produtor (1ª semana de cada mês)