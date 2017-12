Retomada do varejo não reverte resultado no ano, avalia ACSP O varejo continua dando alguns sinais de retomada, mas não o suficiente para fechar o ano com um resultado positivo. A conclusão é do levantamento feito pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que analisa a variação das vendas no comércio paulista. Em comunicado, o presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos, afirmou que o comércio deve manter as promoções e alongar os prazos do crediário, "pois as vendas dependem basicamente do crédito, uma vez que a renda do consumidor se acha muito achatada". Entre as recomendações dadas pela entidade está a aposta na decoração de Natal e iluminação das fachadas para a clientela. Segundo a ACSP, as vendas a prazo - medidas através do número de consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) - cresceram cerca de 4% em novembro, em comparação ao mesmo período do ano passado. No caso do UseCheque, indicador das vendas à vista, houve uma pequena retração de 0,3%, o que, de acordo com a entidade, reflete a queda da renda dos consumidores. A inadimplência foi mantida sob controle durante o mês. O número de registros recebidos no período cresceu 0,9%, mas foi compensado por uma alta de 14,6% no número de registros cancelados.