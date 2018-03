Retomada dos investimentos deve ganhar forças

A reação foi tamanha que a previsão da empresa de fechar o ano com faturamento equivalente a 55% das vendas de 2008, foi elevada para 66%. Boa parte dos clientes da Ergomat são empresas de pequeno porte, que passaram a desengavetar projetos de investimento, estimuladas pelas linhas de financiamentos com taxa de juros de 4,5% ao ano do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "As notícias são boas", diz o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Luiz Aubert Neto. "Tenho conversado com associados que me contam que estão com vendas surpreendentes".

A demanda por novos financiamentos no BNDES reforçam o otimismo. O valor das consultas para financiamentos que entraram no banco entre janeiro e outubro (último dado disponível) cresceu 20% sobre a igual período de 2008. O montante atingiu R$ 184,5 bilhões, o que representa R$ 30,6 bilhões a mais em relação a 2008. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.