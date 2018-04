Retração da economia na Argentina pode chegar a 15%, diz FMI A economia da Argentina provavelmente irá retrair entre 10% e 15% este ano, disse o FMI, numa previsão muito mais pessimista que a do governo argentino. No relatório "Perspectiva Econômica Mundial", o Fundo também prevê que o crescimento real do PIB argentino irá variar entre estável e um crescimento de 3% em 2003. O conselheiro econômico do FMI Kenneth Rogoff disse que o Fundo ofereceu uma variedade de previsões "reconhecendo a considerável incerteza que há lá (na Argentina)". As previsões do FMI são baseadas na suposição de uma inflação (preços ao consumidor) entre 25% e 30%. Estima-se um superávit de conta corrente de 4,2% do PIB para 2002 e de 5,5% do PIB em 2003. O governo argentino estima uma contração do PIB de cerca de 5% este ano e uma inflação de apenas 15%. As informações são da Dow Jones.