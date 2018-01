Retração da economia não desanima Lula: "vamos crescer muito mais" A queda de 0,2% no PIB de 2003 não desanimou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a sua assessoria, ele manifestou otimismo com a política econômica e destacou o crescimento no último trimestre do ano em comparação ao trimestre anterior. "Já mostramos sinais de recuperação econômica, com crescimento de 1,5% no último trimestre", disse o presidente, segunda a assessoria. "E, neste ano, certamente, vamos crescer muito mais". Logo mais, será aberta oficialmente, com duas horas de atraso, a XII Reunião de Cúpula do G-15, no teatro Teresa Carreño, na capital Caracas. Lula já se encontrou hoje com os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e da Argentina, Néstor Kirchner, no Palácio Miraflores.