Reunião Brasil-Bolívia terá bom resultado, diz Garcia O assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, disse nesta quarta-feira, 14, que as reuniões entre os governos do Brasil e Bolívia "terão um bom resultado para ambas as partes". Garcia, entretanto, não deu detalhes sobre o que está sendo discutido e qual a solução que será dada para o preço do gás natural boliviano comprado pelo Brasil. "É óbvio que o tema do gás tem uma prioridade muito grande e acho que vamos chegar a um acordo", disse. Ele informou que o resultado da reunião só será divulgado às 19 horas, em entrevista no Palácio do Planalto. O assessor também afirmou que a conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Evo Morales foi "absolutamente ampla, geral e irrestrita".