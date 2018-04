Reunião com bancos é destaque nos jornais do exterior A reunião em Nova York, entre o ministro da Fazenda, Pedro Malan, o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e representantes de bancos estrangeiros é tema de destaque hoje em vários jornais do mundo. O Washington Post disse que a "problemática iniciativa internacional de resgatar a economia brasileira ganhou uma injeção na veia ontem quando representantes de 16 grandes bancos estrangeiros declaram a sua intenção de manter as linhas de crédito para o Brasil". Segundo o diário norte-americano, a convocação de banqueiros pelas autoridades monetárias para um pouco de "moral suasion" é uma tática rara, mas longe de ser inédita quando os pacotes do FMI não estão alcançando os seus objetivos. Ela foi usada com sucesso para evitar que os bancos cortassem as linhas de crédito para a Coréia do Sul, em 1997, e ao Brasil, em 1999. O Washington Post ressaltou que os diretores do Federal Reserve e os banqueiros esforçaram-se para desmentir qualquer sugestão de que a reunião de ontem envolvesse alguma pressão, como ocorreu nos casos anteriores. "Basicamente, não houve pressão das autoridades", disse ao jornal o vice-presidente do Citigroup, William Rodhes. "Foi voluntário. Foi basicamente uma operação brasileira e a razão de ter ocorrido na sede do Fed foi porque eles queriam um lugar neutro." Segundo Rodhes, nenhum dos banqueiros foi coagido a assinar a declaração conjunta de ontem. O porta-voz do Fed de Nova York, Peter Bakstansky, reforçou essa tese. "Nós apenas cedemos o espaço para a reunião", disse. Mas, segundo o jornal, os diretores do Fed admitiram nos bastidores que quando esse tipo de encontro foi realizado no passado na sede de um banco central, ele envia uma mensagem clara mas não oficial aos banqueiros presentes. "Nós sempre dizemos que os bancos tomam suas próprias decisões", disse Edwin Truman, que durante duas décadas ocupou o principal cargo para a área internacional do Fed. Mas, segundo ele, a mensagem implícita para os bancos nesses encontros é a seguinte: "Se você não se juntar a isso, não será agradável para todos nós. " Conversas "menos dramáticas" O jornal britânico Financial Times também ressaltou que o Brasil recebeu o apoio dos 16 bancos presentes na reunião. Entretanto, segundo o diário britânico, os bancos não manifestaram nenhum compromisso de restaurar as linhas de crédito, que foram reduzidas em até 30% nos últimos meses. Segundo o FT, as conversas em Nova York foram descritas pelos participantes como mais tranquilas e menos dramáticas do que em eventos similares do passado, incluindo a crise brasileira em 1999. O El País, da Espanha, afirmou que os bancos interncionais "se comprometeram a apoiar o Brasil até as eleições". O diário espanhol observou, no entanto, que os representantes de alguns bancos tinham declarado antes do encontro que não pensavam em "dar o braço a torcer" e realmente não o fizeram. O único compromisso explícito é o de manter os créditos às exportações e o ´nível geral´ de seus negócios no Brasil, mas sem uma referência explícita aos títulos da dívida das empresas brasileiras. De qualquer maneira, salientou o El Pais, os mercados financeiros reagiram de forma positiva, com o real e os titulos brasileiros se valorizando após a reunião.