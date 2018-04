Reunião com bancos foi "sucesso absoluto", diz Fraga O presidente do Banco Central, Arminio Fraga, classificou a reunião com representantes de alto escalão de 16 bancos comerciais como um "sucesso absoluto". "O resultado da reunião superou as nossas expectativas", afirmou Fraga em entrevista à imprensa na sede do Federal Reserve de Nova York, acompanhado do ministro da Fazenda, Pedro Malan. Segundo Fraga, o mais importante foi o apoio em grupo dos bancos de manter o nível geral de negócios com o Brasil, e não apenas manter as linhas de crédito de comércio exterior. "Foi um apoio importante porque vai muito além das linhas comerciais, pois não adianta os bancos manterem ou aumentarem as linhas e reduzirem algum outro tipo de exposição ao País", explicou o presidente do BC. Ele disse que o apoio generalizado dos bancos foi voluntário, ao contrário do que aconteceu no acordo formal firmado após a desvalorização do real em 99, quando houve uma pressão oficial. Segundo Fraga, a reunião começou com uma longa apresentação, por parte dele e de Malan, sobre a economia brasileira, detalhando a situação da balança de pagamentos, o acordo com o FMI, a dinâmica da dívida, a política macroeconômica, seguida de uma sessão de perguntas e respostas. "Fizemos uma exposição bem detalhada", afirmou Fraga. Segundo ele, também foi discutida a situação política atual do Brasil. Fraga disse que ficou claro aos banqueiros que os brasileiros entendem a situação que o País está vivendo e que os candidatos demonstraram publicamente seu entendimento das questões e daquilo que é necessário fazer para garantir a saída dessa situação de turbulência do mercado, mas o mais importante para garantir um bom início para o próximo presidente. De acordo com Fraga, foram feitos 17 convites e 16 bancos aceitaram e participaram do encontro. Apenas um banco europeu, cujo nome Fraga não quis revelar, não aceitou o convite, mas segundo Fraga, mandou uma carta dando todo apoio necessário ao Brasil. "Além disso, era um banco que não mostrou um comportamento, em período recente, de reduzir linhas externas ao Brasil", afirmou. Fraga disse que a manutenção do nível geral de negócios dos bancos comerciais, aí incluído o nível de linhas de comércio externo, é suficiente, mas ele acredita que esse nível poderá aumentar. "O País já se adaptou à escassez de linhas e isso (apoio dos bancos em manter o nível de negócios) é suficiente, mas queremos mais. E acredito que mais virá com a recuperação da confiança", afirmou Fraga. Ele disse que não se deve esperar, da reunião de hoje, por si só, a solução para todos os problemas do País. "Mas certamente esse compromisso dos bancos foi um passo importante." Fraga informou que a manutenção do nível de linhas para o País vale a partir de hoje. "A data que vale é a data de hoje e não é um trabalho que vai ser monitorado, como foi o acordo para manutenção de linhas de crédito em 1999, porque o apoio de hoje vai além das linhas de comércio", explicou Fraga. Ele disse também que o apoio dado pelos 16 bancos hoje é diferente do acordo firmado em 1999, porque, naquela época, "foi um trabalho vinculado ao acordo com o FMI". Ele disse que agora foi um trabalho independente, "partiu de uma iniciativa nossa". O presidente do BC ressaltou que, no comunicado, além de os bancos darem um apoio genérico, afirmando que vão manter o nível geral dos negócios no Brasil, foi importante a referência explícita às linhas de comércio exterior, "uma área onde o Brasil tem tido dificuldade". A reunião entre Malan e Fraga com os banqueiros começou às 10 horas (horário de Nova York) acabou às 12 horas. Houve um intervalo no qual os banqueiros participantes ficaram reunidos sozinhos e, depois, voltaram para finalizar a reunião com Fraga e Malan.