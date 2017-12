Reunião da Alca no México é adiada A reunião de discussões para a criação da Alca, que deveria ser realizada nos dias 22 e 23 deste mês, em Puebla, no México, foi adiada, por falta de um consenso entre os Estados Unidos e os países do Mercosul. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, em Buenos Aires, depois de dois dias de discussões entre as delegações dos quatro países do Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai), Estados Unidos, Canadá, México, Chile e Equador. O chefe da delegação brasileira, ministro Regis Arslanian, admitiu sentir-se "frustrado com os resultados" do encontro informal, principalmente, com a postura da delegação norte-americana, a qual "não correspondeu ao espírito construtivo e negociador manifestado por (Robert) Zoellick", chefe das negociações comerciais dos EUA, durante conversações com o chanceler brasileiro Celso Amorim. Arslanian disse que os avanços na proposta brasileira foram resultados da expectativa de se chegar a um bom termo com os Estados Unidos. "Trabalhamos muito sobre nossas ofertas de serviços e bens com base nas declarações de Zoellick mas a delegação americana aqui não refletiu o mesmo espírito", disse.