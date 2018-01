Reunião da Alca tem forte esquema de segurança Um forte esquema de segurança foi armado ao redor do hotel Intercontinental, no centro de Miami, onde já começou a sessão inaugural da reunião ministerial da Alca. Além de um elevado número de policiais, pelo menos cinco helicópteros estão sobrevoando o local onde estão reunidos os ministros de Estado de 34 países que participam do evento. Barcos da guarda costeira patrulham também a baía próxima ao hotel. A reunião é fechada aos jornalistas; foi liberada apenas a entrada de cinegrafistas e fotógrafos. Devido ao forte esquema de segurança, que fechou o tráfego na região central de Miami, não há manifestantes no local.