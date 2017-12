Reunião da área social do Mercosul é suspensa A reunião prevista para a próxima sexta-feira em Montevidéu dos ministros da área social do Mercosul foi suspensa por problemas de agenda do Brasil, segundo disseram à EFE fontes do bloco regional. Participariam da reunião todos os ministros da área social da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai com o objetivo de tentar buscar métodos de coordenação regional das políticas sociais que aplicam em seus respectivos países. Por enquanto, não se estabeleceu uma data alternativa para o encontro. Mas a intenção dos organizadores é realizá-la nas próximas semanas.