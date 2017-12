Reunião da Grécia com líderes da zona do euro termina sem acordo

Atualizado às 21h

Após quase 10 horas de negociações, a reunião dos ministros das Finanças da zona do euro deste sábado, 11, terminou sem acordo. Os líderes do bloco monetário não ficaram satisfeitos com as propostas entregues pela Grécia e irão continuar as conversas no domingo.

O governo grego apresentou um conjunto de planos de reforma para atender às condições de um empréstimo de três anos de parceiros da zona do euro, mas os ministros das Finanças disseram que as propostas não são suficientes.

Várias fontes disseram que os outros 18 países da zona do euro querem que a Grécia ofereça ações adicionais e garantias de implementação.

A Grécia precisaria de € 74 bilhões em novos recursos, segundo informações dadas por três autoridades europeias à Dow Jones Newswires.

O pacote pode incluir € 16 bilhões vindos do Fundo Monetário Internacional (FMI), caso a instituição decida participar do novo pacote de ajuda, segundo as fontes. Uma quarta pessoa disse ainda que outra alternativa para os recursos seria a Grécia buscar os mercados de dívida.

O país deu um calote de € 1,6 bilhão no FMI e convocou um plebiscito que irritou os credores. No último domingo, o povo grego deu um sonoro "não" às medidas de austeridade impostas pela União Europeia em troca de um novo programa de resgate.

No entanto, as novas propostas entregues pelo governo do primeiro-ministro Alexis Tsipras foram consideradas tão duras quanto aquelas rejeitadas por ele antes da consulta popular.

O ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schaeuble, colocou a culpa da crise atual nos ombros do partido Syriza, do primeiro-ministro grego Alexis Tsipras. Segundo ele, a situação mais "esperançosa" que havia na Grécia até o final do ano passado foi "destruída nos últimos meses".

Controle de capital. A situação da Grécia é dramática. Os bancos gregos estão fechados há duas semanas e há um limite de saque de € 60 diários. Segundo o ministro da Economia, George Stathakis, os controles de capital impostos aos bancos da Grécia vão continuar por pelo menos mais dois meses.

Stathakis disse à Mega TV, da Grécia, que os bancos poderiam reabrir já na próxima semana, se for alcançado um acordo com os credores neste fim de semana, mas outras restrições aos saques e saída de divisas permaneceriam.

No dia 20 de julho, o país ainda terá que pagar € 3,5 bilhões referentes a títulos e € 700 milhões em juros para o Banco Central Europeu (BCE).

Sem uma nova ajuda até lá, o governo de esquerda de Alexis Tsipras poderá dar o calote na instituição. Falhar em pagar o BCE pode levar a corte nos empréstimos de emergência aos bancos gregos, um movimento que provavelmente forçará o governo a imprimir sua própria moeda para recapitalizá-los, o que significaria a saída do país da zona do euro.

Propostas. O governo grego havia proposto aumentar impostos sobre diversos setores, como empresas de transporte e restaurantes, além de realizar reformas no setor previdenciário e estabelecer um calendário concreto de privatizações.

Em troca, Atenas quer que os credores façam uma revisão das metas de superávit primário da Grécia para os próximos quatro anos e um financiamento no valor de € 53,5 bilhões para cobrir suas obrigações de empréstimo até o fim de junho 2018.

A Grécia já possui dois resgates no valor de € 240 bilhões vindos da zona do euro e do Fundo Monetário Internacional, mas, desde que a crise começou, sua economia despencou, o desemprego ultrapassou 25% e um a cada dois jovens no país está fora do mercado de trabalho. (Com agências internacionais)