Reunião da Opep está em sessão fechada; petróleo cede A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) promove, em Viena, sua reunião ministerial. De acordo com a agenda oficial, o encontro está agora em sessão fechada, que vai até às 9h (de Brasília), quando há uma parada para almoço. Geralmente a decisão sobre as quotas de produção é anunciada logo após a sessão fechada. Uma entrevista coletiva está marcada para às 13h. A expectativa é que o teto de produção para os países membros do grupo, atualmente em 28 milhões de barris por dia, seja mantido, por causa dos preços elevados dos contratos da commodity e de ameaças à oferta em alguns países, como a Nigéria. O contrato de petróleo Brent para abril operava às 7h30 na mínima, a US$ 60,84 o barril, em queda de 0,54%. O petróleo bruto para abril era trocado na Nymex eletrônica por US$ 61,25 o barril, também na mínima, em baixa de 0,54%.