Reunião de Áquila promete pouco avanço Os líderes do grupo dos sete países mais ricos e a Rússia (G-8) se reúnem a partir de hoje na cidade italiana de Áquila, devastada por terremotos, para debater a crise financeira global e a mudança climática. O encontro tem como objetivo ajudar na reconstrução da cidade e do sistema financeiro mundial, mas as chances de avanço são remotas em ambas as frentes. Não haverá mais do que "vagas declarações programáticas", diz Milena Elsinger, analista do Conselho Alemão de Relações Exteriores (DGAP). Como de costume, antes de cada reunião do G-8 as expectativas são elevadas. O presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, insistiu para que o anfitrião, o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, não fosse complacente em relação às perspectivas econômicas. "O ano de 2009 continua perigoso", escreveu ele. E no fim de semana ocorreram confrontos entre manifestantes antiglobalização e a polícia. Tanta expectativa não se justifica, pois é improvável que a reunião produza avanços concretos na questão da regulação dos mercados financeiros. Desde a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers, em 2008, as iniciativas governamentais para o estabelecimento de padrões internacionais para o setor financeiro chegaram a um impasse. Interesses nacionais divergentes impedem um acordo. Um dos exemplos é a recente disputa entre Alemanha e Grã-Bretanha sobre os poderes atribuídos às autoridades reguladoras da União Europeia (UE). O ministro das Finanças da Alemanha, Peer Steinbrück, acusou o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, de representar apenas a posição do lobby financeiro londrino. Quanto mais durar o impasse, mais improvável é a perspectiva de o mundo concordar com "um novo Bretton Woods". O economista-chefe europeu do Deutsche Bank, Thomas Mayer, diz que provavelmente não haverá uma autoridade reguladora global. Além disso, o G-8 é um fórum superado para a abordagem desses temas. Estados Unidos, Alemanha, Itália, Grã-Bretanha, França, Canadá, Japão e Rússia dispõem de um alcance limitado para lidar com um problema tão global. A chanceler alemã Angela Merkel declarou, antes mesmo do início do encontro, que a importância do G-8 está minguando. O G-20 se tornará o fórum preferencial para debater a ordem econômica no futuro, disse ela. "O encontro em Áquila terá uma espécie de função de transição", diz Milena, do DGAP. Vai estabelecer os alicerces para o encontro do G-20, em Pittsburgh, em setembro. Ainda assim, os líderes dos governos, e Merkel em especial, não estão evitando as promessas grandiosas sobre o que planejam realizar na Itália. Afinal, a reunião oferece a Merkel uma excelente oportunidade de brilhar no palco mundial antes da eleição alemã, dia 27 de setembro. Na tentativa de reafirmar suas credenciais de chanceler do meio ambiente, Merkel disse que o encontro de Áquila deve proporcionar um "sinal decisivo" para o debate sobre a mudança climática marcado para dezembro, em Copenhague. Quer convencer os colegas do G-8 a se comprometer a limitar o aquecimento global até 2050 a não mais que dois graus em relação à era pré-industrial. Suas chances de sucesso dependem do presidente Barack Obama, que também era retratado como salvador do clima. Mas uma nova lei, muito festejada, que ainda nem foi aprovada no Senado, não prevê cortes significativos na emissão de CO² do maior produtor mundial desse gás poluente até 2050. Obama não tem apoio popular suficiente para ir além disso. Outro exemplo de impasse é na Rodada Doha das negociações comerciais. Merkel diz que o G-8 tentará pressionar pela conclusão da Rodada, que há anos não avança. O diretor geral da OMC, Pascal Lamy, estará em Áquila. Desde que a economia mundial entrou em colapso, os políticos têm prometido mais cooperação global. Mas, na verdade, muitos estão protegendo cada vez mais seus mercados, como mostra um recente relatório da OMC. "Nos últimos três meses houve um avanço das restrições comerciais e das políticas de distorção", disse Lamy. A África é o único tema sobre o qual o progresso das negociações parece provável. Até o momento, o G-8 teve um desempenho sofrível na cooperação para o desenvolvimento. Na reunião de 2005, na Escócia, o G-8 prometeu elevar em US$ 25 bilhões o auxílio anual para à África até 2010. Mas até 2008 só um terço da meta tinha sido cumprido, segundo a organização não-governamental ONE. A ONE apresentou também alguns números vergonhosos relativos à Itália, que pagou apenas 3% do que prometeu. "É verdade, não cumprimos a promessa que fizemos à África", admitiu Berlusconi, em entrevista com o roqueiro irlandês e ativista Bob Geldof. Mas o maior sucesso do G-8 seria um avanço na sua própria reforma, diz Milena, do DGAP, porque não se justifica mais que os países ocidentais se reúnam em isolamento. Avançar na integração das cinco principais economias emergentes (Brasil, Índia, China, México e África do Sul), cujos líderes participarão do encontro a partir de quinta-feira, seria o primeiro passo. *Anne Seith é jornalista