Reunião de Malan e Fraga em NY pode definir uso do viés Pela segunda vez no ano, como lembra o economista da Fator Dória, Vladimir Caramaschi, a decisão do Copom de manter inalterada a taxa de juros correspondeu às expectativas majoritárias do mercado financeiro. A novidade ficou por conta da adoção do viés de baixa, pela segunda vez neste ano. A outra foi em junho. Cinco economistas consultados pela Agência Estado foram unânimes ao afirmar que o gatilho para a utilização ou não do viés estará relacionado ao efeito dos encontros que o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, terão na próxima semana, em Nova York, com representantes dos grandes bancos internacionais, na tentativa de reestabelecer o fluxo voluntário de dólares para o País. Se o resultado da reunião for positivo, a expectativa dos analistas é de que se confirme a redução da volatilidade sobre o câmbio, além da redução do risco País. "Como o Copom sempre olha para coisas datadas, o único fato no horizonte é a reunião da próxima semana", disse Carlos Kawall, economista chefe do Citibank. É a mesma a expectativa do economista chefe do HSBC, Alexandre Bassoli, e do economista do JP Morgan, Fábio Akira. Essa reunião, segundo os analistas, será fundamental para confirmar ou não a aparente melhora das expectativas do mercado em relação ao Brasil. "O exercício do viés não depende tanto do patamar do câmbio, mas sim da redução da sua volatilidade e do risco. E os efeitos da reunião terão papel essencial nesse sentido", reforçou o economista chefe do BBV Banco, Octávio de Barros. Para Caramaschi, a adoção do viés pode ser interpretada ainda como um recado do Banco Central para o mercado de que um eventual aumento dos juros está, neste momento, descartado.