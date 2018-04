Reunião de Malan e Fraga leva dólar a R$ 3,07 O mercado de câmbio comercial operou tranqüilo na manhã de hoje, com a cotação do dólar no mercado à vista em queda durante todo o período. Para isso colaboraram expectativas positivas em relação à reunião do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, com banqueiros dos EUA, Europa e Ásia, em Nova York. Há pouco, os dois afirmaram à imprensa que os bancos se comprometeram a manter as linhas de crédito ao Brasil nos níveis atuais, cerca de 20% menores que no início do ano, segundo estimativas do BC. Também estaria chegando ao mercado, hoje, pelo menos parte dos recursos dos leilões de linhas externas de sexta-feira, num total de US$ 200 milhões. O anúncio do terceiro leilão de linha externa de US$ 100 milhões - o primeiro de hoje - também aumentou o ambiente de calma do mercado e levou as cotações às mínimas do período. O otimismo também foi sentido nos mercados de juros e ações. Uma queda ainda maior do dólar, nos próximos dias, deve depender, principalmente, de uma melhora no quadro eleitoral. Esta semana, as atenções dos investidores se voltam novamente para as pesquisas eleitorais. Amanhã, saem os números do Ibope e do Vox Populi e, na quarta-feira, da pesquisa Sensus. Esses serão os primeiros levantamentos que vão medir o impacto do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão na preferência do eleitorado. No mercado, fala-se que um desempenho ruim de José Serra (PSDB/PMDB), o favorito dos investidores, já está precificado, tanto que empresários e banqueiros alinhavam um plano B. Mas se Serra subir trará novo ânimo aos negócios. Mercado Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,0710; em queda de 1,35% em relação às últimas operações de sexta-feira. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 3,0630 e o máximo, de R$ 3,0950. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 32,60% no ano e queda de 11,50% em agosto. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 20,700% ao ano, frente a 21,580% ao ano sexta-feira. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 24,300% ao ano, frente a 25,500% ao ano negociados sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 3,02% em 9968 pontos e volume de negócios fraco, de cerca de R$ 285 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 26,60% em 2002 e alta de 2,07% em agosto. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, cinco apresentaram baixa. O principal destaque são os papéis da Embratel. As PN (preferenciais, sem direito a voto) sobem 13,59%, enquanto as ON (ordinárias, com direito a voto), apresentam alta de 15,85%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta queda de 0,40% (a 8837,4 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - sobe 0,05% (a 1381,27 pontos). O euro opera em queda de 0,11%; sendo negociado a US$ 0,9722. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em queda de 0,53% (385,04 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.