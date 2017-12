Reunião do BIS discute nacionalização do gás da Bolívia O presidente do Banco Central Europeu, Jean Claude Trichet, que participa da reunião do Banco Internacional de Compensações (BIS), afirmou que a situação boliviana foi debatida pelos principais presidentes de bancos centrais do mundo, durante a reunião desta manhã na Basiléia. Segundo Trichet a decisão do governo de Evo Morales em nacionalizar o gás boliviano foi discutida no momento em que os presidentes dos Bancos Centrais alertavam para as pressões que o preço internacional do petróleo podem gerar na inflação. "Observamos um crescimento contínuo da economia mundial, mas temos de estar atentos as pressões inflacionárias", afirmou Trichet. A reunião contou com a presença do presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles.