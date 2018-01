Reunião do CMN é adiada para semana que vem O Banco Central informou nesta segunda-feira que a data da reunião mensal do Conselho Monetário Nacional (CMN) foi adiada desta quinta-feira para às 11 horas do dia 28 de junho, quarta-feira da próxima semana. Nesta reunião será definida a meta de inflação de 2008 e a Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP, atualmente em 8,15% ao ano) para o terceiro trimestre deste ano. A mudança de data do CMN deveu-se a uma viagem do presidente do BC, Henrique Meirelles, para a Itália e Suíça no período de 22 a 26 deste mês. De acordo com o BC, Meirelles participará de 22 a 24 de junho do "2006 IIF Ditchley Conference", na cidade de Cernobio, na Itália. De 24 a 26 de junho, o presidente do BC estará na cidade de Basiléia, Suíça, para participar do Global Economy Meeting e da Assembléia Geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS).