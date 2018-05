Reunião do Codefat é adiada para agosto A próxima reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), que ocorreria amanhã (31), foi adiada para 15 de agosto, segundo o Ministério do Trabalho. Na pauta do próximo encontro está a possível mudança na correção do seguro-desemprego, além do início da discussão sobre o orçamento do FAT para 2014.