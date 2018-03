Reunião do Copom sobre juros começa mais cedo O Banco Central explicou que a reunião do Copom que definirá a taxa básica dos juros teve seu início antecipado ? ela começou às 10h15 - para dar agilidade à reunião de diretoria da instituição realizada todas as quartas-feiras. O horário usualmente previsto de início da reunião do Copom é 11h30.