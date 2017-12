Reunião do G-20 pede retomada de negociações comerciais O Grupo dos 20 (G-20) concluiu uma reunião nesta segunda-feira com um pedido de retomada das negociações da Organização Mundial do Comércio. Os ministros das finanças dos países que integram o grupo, reunidos no México, também concordaram em trabalhar mais na identificação de países que não cooperam com a luta conta o financiamento de terroristas. Em uma declaração final, os ministros pediram aos países membros da OMC que ?reativem rapidamente o processo de negociações, reconhecendo que a flexibilidade e a vontade política por parte de todos são uma necessidade urgente?. Disseram, ainda, que devem encontrar maneiras de estimular a economia global e que o crescimento econômico mundial não deve depender tanto da economia norte-americana. Criado em 1999 para evitar desastres financeiros e manter a estabilidade da economia global, o G-20 é formado pela União Européia, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Coréia do Sul, Turquia, Grã-Bretanha e EUA.