Reunião do G8 em Moscou é marcada por forte segurança Os ministros de Finanças do G8 realizam neste sábado a primeira reunião na capital russa Moscou, sob fortes medidas de segurança. Centenas de agentes de segurança e da polícia fecharam todos os acessos ao hotel Nacional, que no início do século passado foi sede do governo bolchevique, após a transferência da capital russa de São Petersburgo para Moscou. Aparentemente, não está prevista manifestação de movimentos antiglobalização. Nesse luxuoso hotel, a centenas de metros do Kremlin, a primeira reunião do G8 desde que a Rússia assumiu a Presidência do grupo, este ano, começou com um café da manhã de trabalho. Nem mesmo a imprensa credenciada - mais de 700 jornalistas de 20 países - teve acesso ao edifício com exceção dos fotógrafos e câmeras de televisão, autorizados a entrar para registrar os primeiros minutos do encontro. Na sessão principal, presidida pelo ministro russo Aleksei Kudrinn, participam os titulares de Finanças do Reino Unido, Gordon Brawn; dos Estados Unidos, John Snow; da França, Thierry Breton; do Canadá, Jim Flaherty; da Itália, Giulio Tremonti, do Japão, Sadakazu Tanigaki e Peer Steinbrück, da Alemanha. Além disso, foram convidados o diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo Rato, o presidente do Banco Mundial (BM), Paul Wolfowitz e representantes de Brasil (o ministro da Fazendo, Antonio Palocci), China, Índia e África do Sul. Segundo o Ministério de Finanças russo, todos participaram do café da manhã de trabalho. Mais tarde, só os membros do G8 irão se reunir para debater economia mundial, mercado de hidrocarbonetos, desenvolvimento e energia, assim como o perdão das dívidas contraídas pelos países mais pobres, a luta contra as epidemias, a luta contra o terrorismo e a lavagem de dinheiro. Espera-se que no fim da reunião seja aprovado um comunicado conjunto. À tarde, os participantes devem se reunir no Kremlin com o presidente russo, Vladimir Putin.