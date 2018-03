Reunião do NG-5 dá novo impulso a negociações agrícolas da OMC As negociações agrícolas da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC), paralisadas desde setembro, quando fracassou a Reunião Ministerial de Cancún, ganharam um novo impulso neste domingo, depois de quatro horas de reunião entre o grupo informal NG-5, formado por Brasil, Índia, Austrália, União Européia e Estados Unidos. Os ministros dos cinco países concordaram que os três pilares da negociação agrícola - eliminação de subsídios às exportações, apoio interno à produção e acesso a mercados - farão parte do acordo, desde que avancem de forma paralela às negociações de serviços e investimentos, temas de interesse dos países industrializados. A partir do consenso obtido hoje, fica a cargo dos negociadores em Genebra definir o arcabouço de como os três pilares serão trabalhados. Os técnicos têm cerca de um mês para apresentar seus trabalhos ao Comitê de Agricultura da OMC. Em 27 de julho, após eventual aprovação do Comitê, a proposta agrícola finalizada será discutida pelo Conselho de Ministros da OMC. O Conselho terá cerca de um ano para debater e finalizar a proposta, que será finalmente apresentada na Reunião Ministerial de Hong Kong, em 2005, marcando o fim da Rodada Doha da OMC, lançada em 2001. "Estamos cientes de que há muito trabalho a fazer para avançarmos a ponto de cumprirmos o cronograma", disse o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.