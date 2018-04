Reunião entre governo e bancos argentinos termina sem acordo O governo, banqueiros e parlamentares argentinos se reuniram hoje em um esforço para terminar com o impasse que se criou depois que o Congresso esnobou financiadores, ampliando a proibição para resgates de empréstimos e para a indexação das dívidas e pagamentos de aluguéis à inflação. Depois do encontro, o chefe de gabinete da Presidência, Alfredo Atanasof, sugeriu que o governo não vetará a extensão das proibições contra os bancos que querem cobrar empréstimos não pagos e indexar os pagamentos à inflação. Em vez disso, Atanasof, pressionado por parlamentares, disse que as proibições permanecerão e que os líderes congressistas e banqueiros irão se reunir na próxima quarta-feira para aprofundar as negociações. "O governo vai continuar a buscar soluções que possibilitem um equilíbrio entre depositantes, bancos e credores", afirmou Atanasof. "Um acordo seria uma solução definitiva." Os bancos estavam abalados na semana passada, quando o Congresso estendeu as proibições para cobranças de créditos irrecuperáveis e para indexações à inflação. As novas proibições devem durar até novembro deste ano e ameaçam o andamento da revisão sobre o combalido sistema bancário argentino. Bancos como o HSBC Holding PLC, Grupo Financiero Galicia SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA afirmam que a extensão das proibições vão corroer seus esforços para arrumar suas frágeis situações financeiras. Na Argentina, os bancos têm balançado desde que o governo deixou de pagar sua dívida de US$ 141 bilhões, em dezembro, e desvalorizou o peso no mês seguinte. As perdas dos bancos se ampliaram depois que o governo ordenou que todas as dívidas em dólar fossem convertidas em pesos desvalorizados, da então relação de um peso para um dólar dos depósitos bancários, para a nova razão de 1,4 pesos para US$ 1. Na quinta-feira, a mídia local anunciou que o negociador-chefe para a Argentina do Fundo Monetário Internacional, Anoop Singh, expressou a insatisfação do FMI sobre as leis econômicas do país para o ministro da Economia, Roberto Lavagna. A Argentina está buscando um acordo com FMI para poder rolar os débitos que vencem neste e no próximo ano.