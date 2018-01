Reunião entre Palocci e FMI é antecipada para às 17h A reunião do ministro da Fazenda, Antonio Palocci com a missão do Fundo Monetário Internacional, que chegou nesta semana ao Brasil, foi antecipada para às 17 horas. A informação é da Assessoria de Imprensa do Ministério. A reunião estava marcada inicialmente para as 18 horas, no gabinete do ministro. A missão, liderada pelo chefe da Divisão do Atlântico do Departamento do Hemisfério Ocidental, Phil Gerson, está no Brasil para a primeira revisão do acordo preventivo de R$ 14 milhões, assinado em novembro passado.