Reunião esclarece a operação de venda da Varig Potenciais investidores interessadas em comprar a Varig e em fazer o empréstimo-ponte com financiamento do BNDES poderão obter esclarecimentos sobre a operação de venda e empréstimo na tarde desta segunda-feira, no Tribunal de Justiça do Rio (TJ). Uma reunião foi convocada para às 14hs, no sétimo andar do TJ, para tratar de "esclarecimentos sobre o processo de alienação judicial e empréstimo ponte". Participarão deste encontro representantes da Varig, BNDES, Banco do Brasil, Anac, Infraero, TJ, Ministério Público e o administrador judicial da companhia aérea, a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores. O auditório será o da Corregedoria Geral do TJ. A idéia geral é explicar e tirar dúvidas de como funcionará a operação. Há dois projetos de venda da empresa. Um prevê a venda isolada da parte doméstica (ficando a Varig Internacional, com as dívidas, na recuperação judicial. O outro prevê a alienação da Varig Operacional, incluindo as áreas doméstica e internacional (permanecendo uma Varig Relacionamento, responsável pela comercialização e serviços, que com as dívidas em no processo de recuperação).