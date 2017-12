Reunião interministerial discutirá a crise da Parmalat O presidente da Comissão Especial da Câmara que investiga a crise da Parmalat, deputado Waldemir Moka (PMDB-MS), informou que acertou com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, a realização, nesta quinta-feira, de uma reunião interministerial para discutir a crise da multinacional, que pediu concordata hoje no Brasil. Da reunião deverão participar representes do Banco Central, Banco do Brasil, Ministérios da Agricultura e Fazenda, bem como o Waldemir Moka e o relator da Comissão Especial, deputado Assis Miguel do Couto (PT-PR). "Nessa reunião, vamos tomar uma decisão de governo sobre a crise da Parmalat", disse do Couto.