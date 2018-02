Reunião nos EUA foi ?agradável?, diz porta-voz argentino O porta-voz da presidência da Argentina, Eduardo Amadeo, caracterizou o encontro desta manhã com o subsecretário do Tesouro para Assuntos Internacionais, John Taylor, como "agradável e bom", e disse que estão sendo feitos progressos para reconstruir a abalada credibilidade do país com os EUA e credores internacionais. "Temos de restabelecer um diálogo com o governo norte-americano e organizações multilaterais baseado no profissionalismo e na boa-fé", disse Amadeo. "Do nosso ponto de vista, estamos felizes com o que estamos sentindo, e (o secretário do Tesouro Paul) O´Neill e (o diretor-gerente do FMI Horst) Koehler divulgaram comentários a esse respeito", disse Amadeo. Leia o especial