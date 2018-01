Reunião tenta pôr fim à greve dos fiscais agropecuários Representantes do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão reúnem-se logo mais à tarde, com os fiscais federais agropecuários. Os servidores estão em greve desde o dia 7 de novembro. O encontro será realizado no Ministério do Planejamento e a expectativa da categoria é que o governo apresente uma proposta que atenda às suas reivindicações. De acordo com a Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, atualmente, além dos baixos salários, os fiscais estão em número insuficiente para a cobertura de todo o território nacional. Além disso, eles alegam que não dispõem de uma Escola Superior de Fiscalização Federal Agropecuária para capacitação permanente e reclamam da falta de reestruturação remuneratória e aperfeiçoamento da carreira fiscal. Os servidores são responsáveis pela fiscalização, controle e prevenção de enfermidades em lavouras e rebanhos. A associação lembra, contudo, que, para garantir a segurança sanitária no País e evitar o aparecimento de doenças como a febre aftosa, é necessária a liberação de recursos financeiros, contratação de fiscais em número suficiente para atender à demanda e melhores condições de trabalho. As informações são da Radiobrás.