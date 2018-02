Reunião termina sem alteração na diretoria da Petrobras A esperada dança das cadeiras na direção da Petrobras terá de aguardar a próxima reunião do Conselho de Administração da companhia. Segundo informações oficiais da empresa, não houve decisão nesse sentido no encontro de hoje. Com a entrada do novo ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, o mercado esperava a confirmação de rumores que ganharam força na última semana, segundo os quais o diretor internacional, Nestor Cerveró, será substituído pelo funcionário da área de engenharia Jorge Zelada, indicado do PMDB. O conselho se reúne normalmente uma vez por mês, mas pode haver convocação extraordinária.