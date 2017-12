Revenda VW realizará leilão de usados amanhã A Volkswagen Nova Geração, de Guarulhos promove amanhã um leilão de 150 carros seminovos de todas as marcas. A loja estipula um valor mínimo para o lance e os consumidores fazem sua oferta por meio de envelopes, entre 13 e 17 horas, com o resultado sendo conhecido em seguida. Os carros estão expostos no pátio da concessionária para avaliação dos interessados, sendo que todos têm garantia de procedência. A loja fica na Avenida Tancredo Neves, 1.261.