Revendas de carros com juros promocionais A taxa de juros promocional é o atrativo da vez no mercado de automóveis zero-quilômetro. Com elevado estoque nas lojas da linha 2001, que vem atrasando a chegada dos modelos 2002 das principais marcas, os concessionários apostam em crediários mais atrativos para tentar elevar as vendas das últimas semanas, com diversos carros oferecidos com taxa inferior a um ponto porcentual. Desde junho, com raras exceções, a menor taxa em promoção era a de 1,49% ao mês, com a média cobrada pelos bancos das montadoras chegando a 2,44% no próprio mês de junho, o recorde do semestre passado. Hoje, entretanto, o consumidor que pesquisar vai encontrar juros como o anunciado de 0,97% pelo Grupo Caoa para seus Ford Fiesta de cinco portas e Ranger com motorização a diesel em estoque. "É mais uma tentativa de reaquecer as vendas", diz Wlamir Chiari, gerente da Caoa Ceasa, lembrando que a concorrência tem taxa a partir de 0,99% para os mesmos veículos. Com grande variação do sinal exigido (o mínimo é a metade do valor total do bem) e dos prazos (varia de 12 a 36 meses), são muitas as concessionárias que hoje trabalham com juros de 0,99%. Esse é o exemplo de opção dada pela Sabrico nos crediários dos Seat Ibiza e Cordoba, a exemplo da rede Renault para toda a linha Clio. Também os Nissan, modelos Frontier e Máxima são outros negociados nesse índice. Há ainda Audi importado na Davox com taxa de 1,19% (para o A3 é de 1,79%), Citroën Picasso e Xantia a 1,48%, Volkswagen Gol e Parati a 1,54% e outros. Até mesmo revendas como as da Fiat, que já têm carros da linha 2002 para pronta entrega, estão recorrendo a esse artifício para tentar reduzir a linha anterior, com juros de 1,55% mensais nas concessionárias Treville e Genova, ambas na capital. Usados O mercado de automóveis usados também é beneficiado com a retração nas taxas de juros. Muitas concessionárias autorizadas da capital e também revendas independentes estão com taxa promocional de 1,99%, como o pedido das Chevrolet Nova e da Fiat Genova para os carros fabricados após 1996 multimarcas. Entre as independentes, esse 1,99% é proposto pela Rommer, no Parque São Lucas, para as unidades de 1998 para cá, com 50% de sinal e 24 prestações iguais.