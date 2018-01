Revendas fazem promoções da linha 2001 Enquanto os modelos da linha 2002 não chegam (estão previstos apenas para janeiro) algumas concessionárias Suzuki reduziram os preços de seus veículos ainda em estoque. A concessionária Pratical (3672-2155), por exemplo, oferece promoções para o Grand Vitara linha 2000/2001 e 2001/2001. O jipe com motor 1.6 16V de 94 cv 2000/2001 equipado com transmissão automática e três portas está custando R$ 43.500,00. O modelo, que está com desconto de 12%, era oferecido anteriormente por R$ 49.411,00. A versão Top Line do Grand Vitara 2.0 a gasolina 2001/2001 parte agora de R$ 56.500,00, com câmbio mecânico, o que também representa um desconto de 12%. A mesma versão com câmbio automático custa R$ 58.500,00. O Grand Vitara 2.5 V6 linha 2001, com transmissão automática, está com desconto em torno de 5,5% e custa R$ 67 mil. Com capacidade para sete ocupantes, o novo Grand Vitara 2.7 a gasolina XL7 2002 já está à venda por R$ 82 mil (manual) e R$ 87 mil (automático). Desde agosto, os concessionários Chevrolet esperam a chegada do jipe Tracker, importado da Argentina, com motor turbodiesel mais potente. Mas segundo a General Motors do Brasil, essa versão só virá na linha 2002, em meados do primeiro semestre. O "irmão gêmeo" do Suzuki Grand Vitara será equipado com motor turbodiesel de 110 cv (o atual rende 87 cv). O jipe Tracker tem somente vendas diretas da fábrica. As lojas Chevrolet possuem o modelo apenas para consumidores interessados em fazer test drive com o modelo 4x4. Seu preço sugerido é de R$ 68.739,00. Com entrada de 20%, o modelo pode ser financiado em até 36 meses, com taxa de juros de 1,99%. Citroën As revendas Citroën já receberam as primeiras unidades da minivan Picasso 2002. O modelo versão GLX está saindo por R$ 39.900,00, incluindo frete e pintura. O consumidor ainda leva gratuitamente toca-discos e rodas de liga leve. Se preferir, pode substituir esses dois equipamentos pelo revestimento de couro nos bancos. A concessionária Citroën Rivoli (3648-7199) ainda tem as últimas unidades da Picasso linha 2001. A minivan na versão GLX custa R$ 37.590,00. Já a versão Exclusive está saindo por R$ 41.690,00. Esses valores não incluem frete e pintura. Com entrada de 20%, o consumidor pode financiar em até 36 meses, com taxa de juros de 2,10%. Renault A marca anunciou na semana passada sua nova tabela de preços sugeridos, com aumentos para os modelos 2002 de Clio, Clio Sedã, Scénic e Kangoo Express. Todas as versões desses modelos tiveram reajuste de preços de 1,6%, exceto o Kangoo Express, que teve aumento de 0,9%. Ficaram de fora do reajuste os modelos Mégane, Twingo, Laguna, Kangoo e Trafic, que ainda estão sendo vendidos nas lojas como linha 2001. A fim de acabar com os estoques da linha 2001 dos modelos Clio, Clio Sedã e Scénic, a rede de concessionários Renault está oferecendo uma promoção. Com entrada de 50% na aquisição de qualquer modelo Clio ou Scénic, o comprador só pagará a primeira parcela em fevereiro de 2002. Além disso, concorrerá ao sorteio de oito viagens a Salvador, com direito a acompanhante, no carnaval. O financiamento pode ser feito pelo Banco Renault em até 36 meses, com taxa de juros de 1,69% ao mês. A concessionária Grand Brasil (6723-8000) oferece o Clio RN 1.0 com 16 válvulas equipado com ar-condicionado e direção hidráulica por R$ 21.500,00 à vista. O modelo ainda traz de cortesia vidros e travas elétricos. Se financiado em 36 parcelas mensais, o preço sobe para R$ 22.400,00. Já o Clio Sedã 1.0 16V com ar-condicionado e vidros e travas elétricos, custa R$ 24.500,00 com o pagamento à vista. Caso o comprador queira financiar, pagará pelo plano de 36 meses um acréscimo de R$ 1 mil. Por fim, a Scénic RT 1.6 16V básica está custando na Grand Brasil R$ 31.190,00 à vista. Na tabela reajustada, a minivan nessa versão 2002 passou a custar R$ 35.050,00.