Revendedor de usados pode ter linha especial

Uma linha de crédito de R$ 200 milhões para capital de giro de revendedoras de carros usados poderá ser aprovada hoje pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Até o início da noite de ontem, porém, ainda não havia acordo quanto à taxa de juros a ser cobrada por esses empréstimos. Em sintonia com a campanha pelo barateamento do crédito que virou prioridade no governo, o Ministério do Trabalho queria que o Banco do Brasil cobrasse a Taxa de Juros de Longo Prazo mais 8% ao ano. A instituição queria cobrar TJLP mais 14%, segundo informou um técnico.