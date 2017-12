Revendedores de gás de cozinha esperam queda no preço A Federação de Revendedores de gás de cozinha (GLP) espera para esta semana um anúncio da Petrobras sobre a redução do preço do produto, apesar de o presidente da estatal, José Eduardo Dutra, ter descartado uma queda agora, após anunciar uma redução média de 10% nos preços de alguns combustíveis. Segundo o presidente da federação, Álvaro Chagas, a revisão do preço do produto é mensal e anunciada todo o dia 30 com base na cotação internacional do produto e também com relação ao câmbio. "Somente por conta da queda do câmbio no mês de abril já dá para ser esperada uma redução no preço do produto", disse o presidente da federação, sem arriscar um palpite sobre o porcentual. O anúncio pode ser desvinculado dos demais combustíveis porque a Petrobras hoje representa um agente intermediário na importação do GLP pelas distribuidoras. O preço repassado pela estatal é o que vem sendo negociado no mercado internacional.