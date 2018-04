Revendedores reforçam estoques de gasolina Os revendedores de gasolina correram às bases das distribuidoras para antecipar estoques antes do aumento de 10,08% no preço do combustível, que entra em vigor neste sábado. Segundo o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), nesta quinta-feira começaram a se formar filas de caminhões-tanque nas principais bases de distribuição, localizadas junto às refinarias da Petrobras, devido ao maior volume de pedidos. Segundo o porta-voz do Sindicom, Alísio Vaz, algumas empresas tiveram que ratear seus estoques, pois o aumento no volume de pedidos foi maior do que a capacidade de fornecimento das distribuidoras. Houve casos de revendedores que não conseguiram antecipar produtos, segundo o Sindicomb, que representa a revenda do Estado do Rio. "Poderíamos pedir antecipação de estoque à Petrobras, mas não resolveria o problema dos postos, já que os produtos viriam com os novos preços", disse Vaz, que ocupa o cargo de gerente de relações setoriais da Ipiranga. A Shell informou que o movimento em suas bases, nos dois últimos dias, foi cerca de 70% maior do que o normal. Segundo executivos das distribuidoras, a revenda aproveita os aumentos para aumentar seus ganhos. Os postos encheriam seus tanques com gasolina comprada pelo preço antigo para revendê-lo já com o preço reajustado. A expectativa é que o impacto do aumento da Petrobras fique entre 7% e 8% no varejo. A revenda justificou a antecipação de estoques com a perspectiva de corrida aos postos. Segundo o Sindicomb, sempre que há um aumento expressivo no preço da gasolina, o consumidor aproveita para encher o tanque no dia anterior. Para a revenda, não existe a hipótese de as distribuidoras estarem segurando produtos para vender após o aumento. O setor de distribuição reclama que terá que recompor seus estoques comprando produtos com o novo preço, o que significa prejuízo. "Trabalhamos normalmente com um estoque operacional, que será zerado por causa do aumento. Teremos que renovar os estoques pagando mais caro", explica Vaz.