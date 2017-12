Revendedores sorteiam carro para atrair clientes As concessionárias estão adotando com as montadoras campanhas cada vez mais ousadas para garantir não só a fidelidade de seus clientes, como buscar novos consumidores. As promoções vão desde sorteio de viagens internacionais até um carro zero-quilômetro. Exemplo disso é a rede de distribuidores da Ford que, até o dia 20 de junho, estará com a promoção "Mão na Roda". Basta ir a qualquer um dos concessionários e preencher um formulário para concorrer a dois Kas zero-quilômetro. A rede vai sortear, ainda, 10 computadores, 10 televisores, 15 videokês e 15 toca-discos. Para participar, não é preciso ser cliente Ford. Celta zero-quilômetro A General Motors também está atraindo a atenção de seus clientes com sorteio de carros. Até o final de julho, quem comprar peças ou acessórios originais em qualquer revenda Chevrolet vai concorrer a um Celta zero-quilômetro. Na promoção "Peça Certa Leva Celta", a cada R$ 70,00 em compras o consumidor recebe um cupom para participar do sorteio de oito veículos por mês. Para estimular ainda mais as vendas, as concessionárias também realizam promoções mensais com alguns itens específicos, o que garante cupons em dobro para os clientes que os compra. Fiat sorteia Marea e viagens incomuns Na sexta-feira, dia 15, começa em toda a rede Fiat a promoção "Fora do Comum Novo Marea", que vai dar dois Mareas e cinco viagens incomuns: passeio de balão pela Austrália; mergulho em Bora Bora; de Veneza a Milão em uma Ferrari; safári pela África e circuito de jazz, country e blues nos Estados Unidos. A primeira etapa da promoção vai até 24 de junho e, para participar, basta comparecer a qualquer revendedor da marca para preencher o cupom. Este ano, a Fiat sorteou dois Sienas e viagens para França e Itália entre 10 de fevereiro e 29 de abril, juntamente com a realização de 40 mil testes. Renault aposta em cartões premiados Duas vezes por ano, as 140 concessionárias Renault realizam a "Operação Portas Abertas", que utiliza o "cartão da sorte", um cartão de plástico igual a um cartão de crédito contendo um código de barras que possibilita ganhar uma Scénic zero-quilômetro. A próxima promoção está prevista para setembro. O cliente recebe a mala-direta com o "Cartão Vip" e deve levá-lo até a concessionária de sua preferência, onde fará a troca pelo seu "cartão da sorte", o Code Card. De posse do cartão, a pessoa é encaminhada ao veículo onde está a máquina leitora de código de barras. Se o cartão estiver premiado, poderá ganhar brindes instantâneos, como porta-CDs e chaveiros. Além disso, o cliente concorre por sorteio a três Scénics RT 1.6 16V e a 140 palm tops, depositando o cupom recebido nas urnas disponíveis nos concessionários.