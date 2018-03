Revés dos EUA no Iraque diminui euforia do mercado Fez bem quem preferiu a cautela e realizou lucros em cima do "já ganhou" do mercado, que comemorou com euforia o superataque dos Estados Unidos contra o Iraque na sexta-feira. Hoje, tudo parece mais nebuloso. O noticiário destaca a resistência enfrentada ontem pelas forças anglo-americanas, no que está sendo considerado o pior dia dos aliados na guerra até agora, e abala as apostas dos investidores numa guerra curta. Na Europa, as bolsas já chegaram a despencar mais de 3% em Londres e mais de 4% em Frankfurt. Os futuros sinalizam abertura em baixa expressiva das bolsas nos EUA (-1,6% no S&P e -2,2% no Nasdaq há pouco) e o petróleo retomou a alta. No caso do petróleo, pesa também o efeito negativo dos conflitos étnicos que ameaçam a produção e a exportação da Nigéria. Nigégia à parte, o foco continua todo centrado na guerra de Bush, que produziu muito mais notícias negativas do que positivas (se é que este é um termo apropriado) para as expectativas do mercado. Como já era esperado, a guerra se mostra mais complexa para os Estados Unidos à medida em que as tropas tentam se aproximar de Bagdá, onde Saddam concentrou suas melhores e mais bem armadas forças. Também deve-se pesar que, na guerra terrestre e urbana, a ampla superioridade tecnológica dos americanos é muito menos relevante do que na batalha áerea. Entre os principais sinais de resistência aos Estados Unidos, jornais destacam a captura de soldados americanos, mostrada pela TV Al-Jazeera. Há ainda acusações de que o Iraque recebe assistência russa, o que pode aumentar as chances de o regime de Saddam ao menos vender mais caro sua derrota. Os soldados de Bush e Blair também continuam recebendo más notícias do chamado "fogo" amigo. Um míssil patriot americano derrubou um caça britânico tornado. E, em outra prova de que a inteligência das armas aliadas é limitada, mísseis americanos atingiram território da Turquia, levando o país a fechar seu espaço aéreo para os mortais tomahawk. Os seguidos revezes dos Estados Unidos levaram o governo Bush a admitir que a guerra será mais demorada do que o imaginado depois do ataque do "choque e pavor" de sexta. Euforia, diga-se, alimentada pela própria mídia americana, cujo oficialismo é considerado insuficiente pelo Pentágono, apesar de produzir episódios como o do repórter que, após narrar um dos ataques de mísseis, perguntar quando seria o "próximo show". Outro fator que entra na conta dos problemas enfrentados pelos Estados Unidos são os crescentes protestos anti-guerra em todo o mundo. Os protestos têm sido mais frequentes e violentos nos países muçulmanos, mas crescem até mesmo nos Estados Unidos, onde manifestantes chegaram a queimar uma bandeira americana neste fim de semana. O mercado externo deve continuar oscilando de acordo com o andar da guerra. A aposta na vitória americana está longe de desaparecer e eventuais novos avanços dos aliados poderão trazer o "otimismo" de volta, da mesma forma como novas notícias ruins para Washington poderá trazer perdas aos comprados em Bush. No Brasil, o mercado abre acompanhando a linha negativa do exterior, com dólar em alta, seguidos de perto pelos juros, e bolsa em baixa. O quadro interno continua sendo considerado positivo na economia, mas o cenário político tem revelado dificuldades do governo em obter apoio para as reformas. No entanto, o mercado ainda parece disposto a dar uma espécie de benefício da dúvida ao novo governo, o que é favorecido pelo fluxo positivo de recursos externos. Na agenda interna, destacam-se, nesta semana a ata do último Copom e o balanço de pagamentos de fevereiro - que saem na quarta, o IGP-M e o IPC-Fipe, na quinta-feira, e, na sexta, o resultado fiscal consolidado do Governo Central e o desemprego do IBGE. Veja o especial :