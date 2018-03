Revés no Iraque derruba bolsas; dólar cai Caiu a ficha de que a guerra no Iraque pode não ser tão curta quanto desejariam o mercado e o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. O primeiro revés sofrido pelas tropas anglo-americanas no Iraque foi a senha para as bolsas realizarem lucros, depois de uma semana de ganhos excepcionais. A Bovespa fechou em baixa de 2,86%, com giro financeiro de R$ 396 milhões. Fitas de vídeo mostrando Saddam Hussein em reuniões com seus comandados e imagens de soldados americanos rendidos pelos iraquianos foram um balde de água fria sobre os investidores, que vinham comprando a avaliação do governo e mídia americanos de que os ataques seriam devastadores e sem chance de reação do Iraque. A Bolsa de Londres caiu 3,05%, Paris despencou 5,67% e Frankfurt levou um tombo de 6,14%. Em Wall Street, o índice Dow Jones fechou em baixa de 3,61% e a Nasdaq recuou 3,66%. O petróleo também apitou: o contrato para maio, em Nova York, disparou 6,50%, para US$ 28,66. O mercado cambial se descolou do mau humor que predominou nas bolsas por conta da incerteza sobre a duração da guerra. O dólar comercial voltou a fechar na cotação mais baixa desde 17 de janeiro (a R$ 3,375), em queda de 0,15%, a R$ 3,40. O mercado de juros, por sua vez, passou praticamente imune ao estresse provocado nas bolsas. No período da manhã, as mesas que operam DI futuro ainda viram as projeções de juros esboçarem um movimento de alta. Mas no período da tarde, o mercado se acomodou, fechando em ligeira alta, quase estável em relação ao fechamento da sexta-feira passada. Veja o especial :