Reviravolta na política da UE pode alterar negociação com Mercosul O presidente da Comissão Européia, o italiano Romano Prodi, quer antecipar em alguns meses o mandato comunitário do executivo europeu, que terminaria em janeiro de 2005. A proposta tem que ser aprovada pelos Quinze. Com esta reviravolta na política da União Européia (UE), é importante que "as negociações entre UE e Mercosul se acelerem, para que sejam garantidos os termos originais", afirma o embaixador da Missão do Brasil junto à UE, José Alfredo Graça Lima. A proposta de Prodi era apenas rumor nos bastidores da Comissão até ser apresentada oficialmente, nesta quinta-feira, na reunião do colegiado de comissários. O porta-voz da presidência, Jonathan Faull, afirmou que a idéia pretende "sincronizar a entrada dos novos comissários com a renovação do parlamento europeu, que acontecerá em junho de 2004, através da eleições para eurodeputado". A imprensa italiana, entretanto, considerou a saída de Prodi como uma estratégia política da oposição centro-esquerda ao governo Berlusconi, no poder há 18 meses. Muitos vêem em Prodi a única força capaz de fazer frente às pretensões de uma reeleição do atual governo. O surpreendente reboliço político da semana, em Bruxelas, resvala em alguns projetos em andamento, apesar das negativas por parte de fontes oficiais. No entanto, fontes diplomáticas latino-americanas acreditam em outra realidade. Comentam: "Este grupo de comissários, mais à esquerda, principalmente o socialista francês Pascal Lamy, da direção de comércio, tem impulsionado a negociação, acreditando em vantagens mútuas". Na prática, o comissariado atual, mais à esquerda, tendo iniciado sua gestão em 2000, foi perdendo a força pouco a pouco, a partir do momento que algumas eleições mudaram as cores da Europa socialista. Houve troca na Itália, na Holanda e na França e espera-se para setembro os resultados da principal força motriz européia, a Alemanha. A atual interlocução impulsiona as negociações e com as prováveis alteraçoes politicas, haverá o risco, inclusive, de uma mudança de mandato (autorização dos países membros para que a Comissão negocie os acordos internacionais sob determinadas regras). Mais importante que isto: com a agregação de outros países, surgem novas negociações internas, prioritárias para os europeus. Em outras palavras: a expansão da UE implica em colocar em prática regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) para compensar possíveis perdas dos países candidatos. "Haverá um clima de compensação, perfeitamente previsto pelas regras da OMC", segundo Graça Lima, criando uma situação desfavorável para as negociações UE-Mercosul. Mas, a transição antecipada da Comissão "pode não influenciar tanto, se mantivermos as expectativas de fecharmos o acordo em 2003", acredita Graça Lima, apostando na previsão da agenda elaborada na última reunião ministerial entre UE e Mercosul, realizada em julho, no Brasil. Ficou acertado que, no segundo semestre de 2003, haverá um encontro ministerial na Europa para que, então, comece o período conclusivo dos trabalhos. Apesar de estar previsto uma reunião do Comitê de Negociações Birregionais em novembro deste ano, em Brasília, as ofertas de liberalização para o comércio de bens só deverão ser apresentadas em fevereiro de 2003. Entre abril e maio, os dois lados pedem melhoria das propostas e no fim de abril, devem aparecer as primeiras ofertas para o comércio de serviços e para compras governamentais e regras de investimento. Expectativa Algumas fontes comunitárias, perto do dossiê Mercosul, afirmaram, hoje, que a possibilidade de uma saída antecipada da Comissão muda tudo. "É muita ingenuidade política acreditar que estaria tudo concluído até fim de 2003, quando temos, no momento, um quadro institucional arrasado para o Mercosul. É apenas uma questão de contar nos dedos", dizem as fontes européias. Caso a conclusão dos trabalhos entre UE e Mercosul fique para 2004, o que se vê pela frente é um ano de engarrafamento institucional: Primeiro, os Quinze decidem até o próximo mês de outubro, em cima de um pacote financeiro, o número final de países candidatos que ingressarão na UE daqui a dois anos. Segundo, haverá eleição para eurodeputado em junho de 2004 e pela primeira vez estarão votando os cidadãos dos países calouros. Terceiro, acontecerá a reforma do quadro da Comissão Européia, que passará a ser composta não mais de 20, porém de 30 comissários. Também em 2004. Quarto, deverá ser assinada a constituição européia e o novo Tratado para a UE, já em fase de elaboração. Com todos estes elementos, tudo para 2004, e uma possibilidade de antecipação da saída dos atuais 20 comissários, no meio do "fatídico" ano, "é difícil ser otimista com relação ao futuro da relação UE-Mercosul", conclui a fonte européia.