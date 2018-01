Revisão das tarifas de energia é prioridade, diz Abrage O presidente da Enron no Brasil e da Associação Brasileiras das Empresas Distribuidoras da Energia Elétrica (Abrage), Orlando Gonzalez, disse que a prioridade das distribuidoras de energia elétrica é a revisão tarifária, a partir de abril. Segundo ele, esta revisão deve buscar um equilíbrio para garantir o suprimento de energia para os clientes a um preço compatível com o equilíbrio econômico financeiro das empresas. "O setor não quer desequilibrar o cliente nem as empresas", afirmou. Gonzalez disse que as distribuidoras "estão tentando entender" a adoção de novas metodologias para revisão de tarifas. Segundo o executivo, a expectativa das empresas do setor "é positiva" em relação à política energética do novo governo. Gonzales fez estas declarações antes da cerimônia de posse da presidência da Eletrobrás, no auditório da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).