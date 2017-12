Revisão de tarifas pode pressionar inflação futura, diz Fipe O professor de economia da USP e coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe, Heron do Carmo, acompanha com desconfiança as negociações entre governo e empresas em torno da política de reajuste dos preços de energia elétrica e telefonia. "Toda vez que este tipo de negociação acontece, no fim quem paga a conta é o consumidor", diz Heron. Para ele, mais do que a percepção de que não há mais como se controlar inflação via preços livres, a iniciativa de se negociar com as empresas um índice de reajuste menor que a variação dos indicadores definidos em contrato esconde um jogo político. Os respectivos ministérios, de acordo com Heron do Carmo, estariam tentando mostrar que os contratos de concessão dos serviços de energia e telefonia teriam sido feitos de forma errada pelo governo anterior ao aceitar como indexadores das tarifas índices vulneráveis à variação cambial. O problema destes acordos é que eles, se forem fechados este ano a contento do governo, poderão, eventualmente, afetar a inflação futura. "O estrago sobre a inflação e juros já foi feito. Se no ano que vem os IGPs estiverem em torno de 7%, por exemplo, as empresas poderão reivindicar um reajuste maior alegando perda com os acordos feitos com o governo este ano", diz Heron, acrescentando que o correto seria cumprir os contratos. Além disso, afirma o coordenador da Fipe, no ano que vem será feito a revisão dos acordos. "Aí sim, o governo deveria rever os índices que reajustam as tarifas", afirma Heron. Para o economista, o ideal seria iniciar o ano que vem com uma inflação livre o máximo possível de carregamento de influências de preços deste ano.