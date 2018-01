Revisão do acordo Argentina/FMI começa na segunda A primeira revisão do acordo stand-by entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional começará na próxima segunda-feira, segundo informações de fontes do Ministério de Economia. O governo argentino cumpriria as metas fixadas para janeiro mas deverá fazer retoques nas metas cambiais e de inflação para os demais meses. No fim de semana, desembarcará a missão chefiada por John Dodsworth, sub-diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental, e pelo encarregado do caso argentino, John Thornton. A chegada da missão dará cumprimento ao cronograma previsto pelo acordo firmado em janeiro para que os resultados da revisão sejam analisados pela diretoria do FMI no dia 14 de março.