Revisão do acordo com FMI não alterou metas, diz Levy O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, informou hoje que na terceira revisão do acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI) não houve mudanças relativas às metas previstas na revisão anterior. Por isso, desta vez, o único documento referente à terceira revisão divulgado foi uma carta assinada pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e pelo presidente do BC, Henrique Meirelles, ao diretor-gerente do FMI, Hoerst Köhler. Essa carta tem apenas seis parágrafos e não traz detalhes sobre metas de superávit, dívida líquida e bandas de variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) em 12 meses. Segundo assegurou o secretário do Tesouro, não houve nenhuma mudança nos valores já divulgados na revisão anterior. "Não tem outro documento, é só isso", afirmou ele, referindo-se à carta. Ele destacou que o governo está simplificando o relacionamento com o Fundo, em uma mudança qualitativa. Segundo ele, a carta enfatiza os compromissos do governo em estender os progressos alcançados na redução da vulnerabilidade da economia a choques externos. O alvo do programa continua o mesmo, que é o cumprimento da meta de superávit primário, de 4,25% do PIB. Veja mais informações sobre a carta enviada ao FMI no link abaixo.