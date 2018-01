Revisão do acordo com o FMI aumenta previsão de inflação A carta de intenções do governo brasileiro da primeira revisão do acordo com o FMI admite uma inflação maior para o final deste ano e para 2003. De acordo com o documento, foram elevadas em 2 pontos porcentuais todas as projeções trimestrais da taxa de inflação em 12 meses do IPCA, índice usado para as metas de inflação. Segundo o documento, divulgado no início da noite desta quinta-feira pelo Ministério da Fazenda, a projeção central da inflação para dezembro de 2002 subiu de 6,5% para 8,5%. Para março de 2003, a projeção central foi reajustada de 6% para 8%; de 5,5% para 7,5% em junho e de 5% para 7% em setembro de 2003. Limites em alta Os limites inferiores e superiores da inflação também foram reajustados em dois pontos porcentuais. Dessa forma, o teto máximo para o IPCA ao final de dezembro deste ano sobe de 9% para 11%. Para março de 2003, o limite superior foi elevado de 8,5% para 10,5%; de junho de 2003, de 8% para 10%; e de setembro de 2003, de 7,5% para 9,5%. A carta de intenções afirma que a política monetária está comprometida com o cumprimento de uma meta de inflação de até 6,5% em 2003, calculada pelo IPCA. Devido à alta da inflação em 2002, o governo brasileiro propõe que a inflação seja ajustada em dois pontos porcentuais. Alerta com o dólar A carta diz que, se a taxa de câmbio continuar pressionada, um maior aperto fiscal terá que ser feito em 2003. "Caso a fraqueza da taxa de câmbio persistir, um ajustamento das políticas fiscais, em 2003, seria apropriado", afirma o documento. De acordo com o texto, esse assunto será abordado durante a próxima revisão do acordo, depois que o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva tiver tomado posse e traçado a estratégica fiscal. "Por conseguinte, não se propõem mudanças nos critérios de desempenho fiscal", afirma o documento. O governo brasileiro declara-se confiante em que a manutenção de políticas econômicas sólidas e o progresso continuado na agenda de reformas estruturais vão garantir a "plena restauração da confiança" do mercado nos próximos meses. No documento, o governo brasileiro afirma que, se não fosse a depreciação do real frente ao dólar, a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB já teria começado a cair. "Sem a restauração da confiança do mercado, as políticas macroeconômicas teriam que ser revistas", diz o texto. PIB A carta de intenções do governo brasileiro com o FMI prevê um crescimento real do PIB este ano de 1,5% e de 2,5% em 2003. Também prevê uma queda do déficit em conta corrente como porcentagem do PIB para menos de 2% este ano e em 2003 ante o resultado de 4,5% em 2001. Segundo o documento, o cenário macroeconômico fortaleceu-se "com o excepcional ajuste das contas externas". Pondera que o superávit da balança comercial, que deve ser de pelo menos US$ 12 bilhões em 2002, o dobro do projetado no programa. "A rápida recuperação das exportações foi um dos fatores decisivos para essa melhora, o que reflete não apenas o impacto da depreciação, mas também o crescimento da produtividade e a abertura de novos mercados", diz a carta. Dívida pública em alta O documento aumenta as metas indicativas para o estoque da dívida líquida do setor público nos próximos meses. Foram elevados os tetos indicativos trimestrais da dívida pública "em conformidade com o cenário, macroeconômico atualizado". Para o fim deste mês, a meta indicativa subiu de R$ 830 bilhões para R$ 895 bilhões. Para março o final de março de 2003, o teto passou de R$ 835 bilhões para R$ 915 bilhões; de R$ 850 bilhões para 905 bilhões em junho de 2003; e de R$ 860 bilhões para R$ 930 bilhões em setembro. As metas indicativas não representam um compromisso que tenha que ser necessariamente atingido, como são as metas fiscais de superávit primário. Medidas adicionais O governo brasileiro afirma na carta de intenções ao FMI acreditar que as políticas assumidas no acordo são suficientes para garantir o cumprimento dos objetivos do programa com o fundo, mas que está preparado para tomar medidas adicionais que venham a ser necessárias. A carta de intenções também chama atenção para o fato de que Lula reiterou o apoio ao acordo. "Em seu primeiro pronunciamento à Nação após as eleições, o presidente eleito ressaltou que qualquer reorientação das despesas deve respeitar a necessidade de manter a disciplina fiscal; sublinhou a importância de manter a inflação baixa para proteger os rendimentos reais dos pobres e enfatizou a necessidade de promover novo s avanços na pauta de reformas estruturais, com especial ênfase nas reformas tributária e previdenciária", afirma o documento. A carta ainda destaca o fato de "porta-vozes" do futuro presidente terem ressaltado a importância de assegurar a autonomia operacional ao Banco Central.